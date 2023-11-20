المركب الثقافي والرياضي في حي بئر علي هلال/واد قاسم بقصر هلال يحقق الفائدة للسكّان

استفاد حي بئر علي هلال/واد قاسم من معتمدية قصر هلال (ولاية المنستير) من إنشاء المركب الثقافي والرياضي، الذّي تمّ إنشاؤه في إطار الجيل الأوّل من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.



واعتبر رئيس المشاريع في ولاية المنستير بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، لطفي بركة الله، أنّ بعث المركب الثقافي والرياضى بالحي، منذ سنة 2016 تاريخ استكمال الأشغال الخاصّة به، حقّق نقلة نوعية في حياة متساكني المنطقة والشباب، خاصّة. وبحسب بركة الله، يقدم المركب أنشطة رياضية وثقافية مختلفة لصالح 150 من الأفراد، الذّين يرتادونه يوميّا.





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من جانبها نوّهت مدرسة التربية الاجتماعية بالمركب الرياضي والثقافي، هالة الصيد، بأهميّة المركب، الذي يستقطب جميع الفئات العمرية للانتفاع بالانشطة الرياضية والتثقيفية، فضلا عن تمكين الأطفال المنقطعين عن الدراسة والراغبين في التعلّم من فرصة تعلم

مادتي القراءة والكتابة والحساب والتواصل الاجتماعي على امتداد ثلاث سنوات، ليقع ادماجهم في مرحلة لاحقة في سوق الشغل في الاختصاصات، التّي يرغبون في التوجه اليها.



وشمل تدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بحسب رئيس المشاريع في ولاية المنستير بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، بحي بئر علي هلال/وادي، المقدرة كلفته الجملية ب8،739 مليون دينار، مد الطرقات والأرصفة والحواشي على امتداد 25 كلم وشبكة تصريف المياه المستعملة على امتداد 9 كلمترات وشبكة مياه الشرب على 2،650 كلم فضلا عن تكريز 550 نقطة إنارة، إلى جانب تهيئة ملعب حي (1500 متر مربع). وساهمت مختلف تدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني في الحي بتغيير مستوى عيش المتساكنين، بحسب بركة الله.



وأكّد أنّه تمت برمجة تدخل من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، في إطار الجيل الثاني من من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، على مستوى منطقة عدد 3 (حي شعبي) في مدينة قصر هلال، بكلفة مقدرة ب7 مليون دينار، واستهداف 15 ألف ساكن على مساحة جملية مقدرة ب 70 هكتارا. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال، بحسب المسؤول ذاته، خلال السداسي الثاني من سنة 2024.