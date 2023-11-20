وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط تحبط عملية هجرة غير نظامية وتنقذ 97 مهاجرا من الغرق

أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 97 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أكدته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الإثنين في بلاغ.

وأفاد ذات المصدر بأن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبطت، في عمليات استباقية، 14 شخصا من المفتش عنهم بين منظمين ووسطاء، وحجزت ثلاثة مراكب حديدية ومحركين بحريين.







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