تصفيات كأس العالم 2026 : المنتخب التونسي من أجل الانتصار الثاني ودعم موقعه في صدارة المجموعة الثامنة

يبحث المنتخب التونسي عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي عندما يلاقي مضيفه المالاوي غدا الثلاثاء نطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بملعب بينغو بليلونغوي لدعم موقعه في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026 لكرة القدم.





ويتقاسم المنتخب التونسي في اعقاب الجولة الاولى الصدارة مع منتخبي مالاوي وغينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط بينما تتذيل منتخبات ناميبيا وليبيريا وساوتومي وبرينسيب الترتيب بلا رصيد.



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ويتطلع أبناء المدرب جلال القادري الى البقاء في ديناميكية الانتصارات في سعيهم من اجل استعادة ثقة الجماهير اثر النتائج المخيبة خلال الجولة الآسيوية وتاكيد طموحاتهم العريضة في الصعود الى مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة السابعة في تاريخ كرة القدم التونسية والثالثة على التوالي.



ولئن تبدو حظوظ زملاء منتصر الطالبي على الورق وافرة في انتزاع الفوز بالنظر لفارق الامكانيات في الرصيد البشري وسجل المنتخبين على مستوى المشاركات القارية والعالمية وترتيبهما في الفيفا، فانّ الحذر يبقى واجبا من المنافس الذي سيسعى الى استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لتحقيق المفاجاة وتاكيد فوزه الثمين الذي حققه في الجولة الافتتاحية خارج ميدانه على حساب ليبيريا بنتيجة هدف دون رد.



ولئن ستشهد تشكيلة المنتخب التونسي غياب عنصرين بارزين في وسط الميدان هما محمد علي بن رمضان بداعي الاصابة وحمزة رفيعة لاسباب عائلية الا ان الاطار الفني يملك الحلول البديلة للمحافظة على توازن الفريق خصوصا على مستوى التنشيط الهجومي باعتبار ان المنتخب سيكون مدعوا لصنع اللعب وتركيز ثوابته الهجومية لانجاح رهان التهديف، وتبقى الكرات الثابتة بالتوازي مع ذلك احد الاسلحة المهمة التي قد يمكن الالتجاء اليها للوصول الى شباك المنافس.

وسيمنح الانتصار في هذه المقابلة التي سيديرها طاقم تحكيم طوغولي بقيادة الحكم غناما أكليسو أثرا ايجابيا لاجواء الفريق قبل خوض غمار نهائيات كأس افريقيا للأمم بكوت ديفوار بداية شهر جانفي المقبل.



وسبق للمنتخبين ان التقيا للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم سنة 2006 عندما فرض التعادل نفسه في لقاء الذهاب بالمالاوي 2-2 في أكتوبر 2004 قبل أن يفوز المنتخب التونسي في مباراة العودة في مارس 2005 بسباعية نظيفة منها رباعية للمهاجم سيلفا دوس سانطوس.

