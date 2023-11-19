تطاوين : تكوين شباب من تطاوين ومدنين وقابس في مجال تثمين المواقع الجيولوجية والتراثية

أنهى 11 شابا وشابة من ولايات تطاوين ومدنين وقابس، اليوم الأحد بأحد الفضاءات السياحية بمدينة تطاوين، دورة تكوينية في مجال تثمين المواقع الجيولوجية والتاريخية والطبيعية المتميزة في الجنوب الشرقي وإحداث مسالك سياحية يمكن استغلال ما فيها من مواقع ومحطات لجلب الزوار من داخل البلاد وخارجها.



وينظم الديوان الوطني للمناجم هذه الدورة التكوينية، التي انطلقت يوم 16 نوفمبر الحالي، في إطار مساهمته في إحداث موارد رزق وتشغيل عدد من الشباب العاطل عن العمل في القطاع السياحي بالجهة.

كما تهدف الدورة إلى إبراز مقومات الحديقة الجيولوجية، التي طال انتظار تركيز إدارتها في الجهة، لتنطلق في تثمين ما يتوفر في وجهة "الظاهر" التي ذاع صيتها في مختلف المحافل السياحية في العالم، باعتبارها في طليعة الوجهات في البلاد التي تحظى بالاهتمام والقبول.



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وسبقت هذه الدورة التكوينية دورة أخرى جرت خلال شهر جويلية الماضي بمعتمدية بني خداش من ولاية مدنين، وفق ما أكده محسن حسن لصحفي (وات) في الجهة.

وموّل مشروع "جيو ماد جيز" الدورتين إضافة إلى ورشة مقررة خلال الأسبوع القادم بولاية تطاوين سيحضرها عدد من رؤساء البلديات الإيطالية لعرض تجاربهم مع الحدائق الجيولوجية أمام الحاضرين، وفق ذات المصدر.