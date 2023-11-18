تصفيات كاس العالم 2026 - كوت ديفوار تكتسح السيشال بتسعة اهداف وغانا تنتزع الفوز على مدغشقر في الوقت بدل الضائع

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا عريضا في مستهل مشواره بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بينما بذل منتخبا غانا والكاميرون جهدا كبيرا أمام منافسين متواضعين يوم الجمعة.



وفازت كوت ديفوار التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية في جانفي على ضيفتها السيشال 9-صفر في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السادسة في بداية رائعة لمحاولة الحصول على مقعد في نهائيات 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.





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وسجل المهاجم الشاب كريم كوناتي والبديل حامد تراوري هدفين في مباراة كان من الممكن أن تشهد فوزا أكبر لولا التصديات الرائعة لكارلوس سيموين.



وحققت غانا فوزا أكثر صعوبة على أرضها إذ سجلت هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع أمام مدغشقر في المجموعة التاسعة عن طريق إيناكي وليامز.



وكافحت الكاميرون التي شاركت في نهائيات كأس العالم أكثر من أي منتخب أفريقي آخر للفوز 3-صفر على الموريس التي تتأخر عنها بفارق 134 مركزا في تصنيف الفيفا.

وافتتح برايان مبويمو التسجيل من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضافت الكاميرون هدفين آخرين قرب النهاية في مباراة المجموعة الرابعة في دوالا.

وفازت جزر القمر 4-2 في نفس المجموعة على جمهورية أفريقيا الوسطى على أرضها في موروني، بينما سجل يوسف نياكاتي البالغ من العمر 30 عاما والذي شارك مع مالي لأول مرة هدفا في الفوز 3-1 على التشاد في باماكو.

وسجل باتسون داكا هدفين لتبدأ زامبيا مشوارها في المجموعة الخامسة بالفوز 4-2 على ضيفتها الكونغو في ندولا إذ عوضت تأخرها 2-1 بعد 15 دقيقة.

سجل سيدوبا سيسيه هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح غينيا الفوز 2-1 على أوغندا في المجموعة السابعة في مباراة أقيمت في المغرب.

وتعد غينيا من بين 19 دولة أفريقية اضطرت إلى نقل مبارياتها على أرضها في التصفيات إلى ملاعب محايدة بسبب سوء المرافق أو القلق بشأن الوضع الأمني في البلاد.

وخاضت إسواتيني مواجهتها في المجموعة الرابعة في نيلسبروت بجنوب أفريقيا لكنها خسرت أمام ليبيا بهدف سجله أحمد كراوع بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وفي المجموعة الثامنة فازت مالاوي 1-صفر في ليبيريا بعدما سجل البديل شيفوندو مفاسي في مونروفيا، وكانت هناك مفاجأة أخرى في المجموعة الأولى بتعادل غينيا بيساو خارج أرضها 1-1 مع بوركينا فاسو.



