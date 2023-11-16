بطولة الرابطة 2 : تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت و الاحد المقبلين بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14):



السبت 18 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى



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ملعب فرحات حشاد اريانة

جمعية اريانة - شبيبة القيروان محمد علي القروي

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - هلال مساكن سفيان الورتاني

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - النادي القربي حمزة جعيد

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - شبيبة العمران اسامة شريط

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس الصادق السالمي





الاحد 19 نوفمبر 2023

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل حسني النايلي



المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - امل جربة نعيم حسني

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية علي الورهاني

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة سيف الدين الورتاني

ملعب قابس

الملعب القابسي - مستقبل قابس هيثم قيراط

ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - نسر جلمة كريم الخميري