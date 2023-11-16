بطولة الرابطة 2 : تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت و الاحد المقبلين بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14):
السبت 18 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 18 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
جمعية اريانة - شبيبة القيروان محمد علي القروي
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن سفيان الورتاني
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - النادي القربي حمزة جعيد
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - شبيبة العمران اسامة شريط
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس الصادق السالمي
الاحد 19 نوفمبر 2023
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل حسني النايلي
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - امل جربة نعيم حسني
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية علي الورهاني
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة سيف الدين الورتاني
ملعب قابس
الملعب القابسي - مستقبل قابس هيثم قيراط
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - نسر جلمة كريم الخميري
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