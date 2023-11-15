بطولة امم افريقيا لكرة اليد ( مصر 2024) - تونس في المجموعة الرابعة مع كينيا و نيجيريا وأنجولا

أعلن مساء اليوم الأربعاء عن نتائج قرعة بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 29 جانفي 2024.



ووضعت عملية القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة مع منتخبات كينيا ونيجيريا وانغولا

وجمعت القرعة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب في نفس المجموعة الثالثة.



...





وتم تقسيم 16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام بطولة من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع الهائي ، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويصعد الفائز باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في عام 2024 المقبل.



جدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.



نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال



المجموعة الأولى: رواندا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - الراس الاخضر

المجموعة الثانية: الكونغو برازافيل - الكاميرون- غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا - الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا - نيجيريا - أنجولا - تونس



