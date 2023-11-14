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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 10:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي برنامح مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، والتي ستقام غدا الأربعاء:
المجموعة الأولى:

في قاعة جلال غراب بالمرسى (س18)
...

مستقبل المرسى - بومهل البساتين
في قاعة عيسى قليبية (س18)
النادي الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف
في قاعة بوسالم (س17)
مولدية بوسالم - الترجي الرياضي

المجموعة الثانية:
في قاعة سوسة الأولمبية (س16)
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز
في قاعة البجاوي صفاقس (س16)
النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد
في قاعة البجاوي صفاقس (س18)
جمعية تصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي


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