بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامح مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، والتي ستقام غدا الأربعاء:
المجموعة الأولى:
في قاعة جلال غراب بالمرسى (س18)
المجموعة الأولى:
في قاعة جلال غراب بالمرسى (س18)
مستقبل المرسى - بومهل البساتين
في قاعة عيسى قليبية (س18)
النادي الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف
في قاعة بوسالم (س17)
مولدية بوسالم - الترجي الرياضي
المجموعة الثانية:
في قاعة سوسة الأولمبية (س16)
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز
في قاعة البجاوي صفاقس (س16)
النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد
في قاعة البجاوي صفاقس (س18)
جمعية تصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي
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