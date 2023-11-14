بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامح مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، والتي ستقام غدا الأربعاء:

المجموعة الأولى:



في قاعة جلال غراب بالمرسى (س18)



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مستقبل المرسى - بومهل البساتين

في قاعة عيسى قليبية (س18)

النادي الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف

في قاعة بوسالم (س17)

مولدية بوسالم - الترجي الرياضي



المجموعة الثانية:

في قاعة سوسة الأولمبية (س16)

النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز

في قاعة البجاوي صفاقس (س16)

النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد

في قاعة البجاوي صفاقس (س18)

جمعية تصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي