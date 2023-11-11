انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من معتمديات قابس طيلة اليوم السبت

سجلت عدد من معتمديات ولاية قابس، صباح السبت، (الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية وقابس الجنوبية وقابس المدينة) اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، علما أن هذه المناطق قد شهدت انقطاعا للمياه من يومي الخميس والجمعة 9 و 10 نوفمبر 2023.



وتتوقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استئناف التزويد تدريجيا، اليوم السبت، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، حسب المصدر ذاته.





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وعزت الشركة هذا الانقطاع الى عطب طرأ على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000 مم باتجاه محطة التحلية بقابس على مستوى منطقة بوعتوش بالحامة.



