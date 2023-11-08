البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 6-الدفعة1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم :



الاربعاء 8 نوفمبر 2023

قاعة حمام سوسة



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النجم الساحلي - الزهراء الرياضية 76-67

قاعة القرجاني

النادي الافريقي - شبيبة القيروان 88-84





الخميس 9 نوفمبر 2023

قاعة الحمامات س18

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي

قاعة حلق الوادي س 18

نجم حلق الوادي - الملعب النابلي

قاعة حشاد اريانة س 18

شبيبة المنازه - الاتحاد المنستيري



الترتيب ن ل

1-النادي الافريقي 11 6

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 10 5

3-النجم الرياضي الساحلي 9 6

4-الشبيبة الرياضية القيروانية 8 5

5-الملعب النابلي 7 5

--النجم الرياضي الرادسي 7 4

--الشبيبة الرياضية بالمنازه 7 5

--النجم الرياضي بحلق الوادي 7 5

9-الزهراء الرياضية 6 6

10-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 5

