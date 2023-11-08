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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 6-الدفعة1): النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 21:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم :

الاربعاء 8 نوفمبر 2023
قاعة حمام سوسة
...

النجم الساحلي - الزهراء الرياضية 76-67
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - شبيبة القيروان 88-84


الخميس 9 نوفمبر 2023
قاعة الحمامات س18
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي
قاعة حلق الوادي س 18
نجم حلق الوادي - الملعب النابلي
قاعة حشاد اريانة س 18
شبيبة المنازه - الاتحاد المنستيري

الترتيب ن ل
1-النادي الافريقي 11 6
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 10 5
3-النجم الرياضي الساحلي 9 6
4-الشبيبة الرياضية القيروانية 8 5
5-الملعب النابلي 7 5
--النجم الرياضي الرادسي 7 4
--الشبيبة الرياضية بالمنازه 7 5
--النجم الرياضي بحلق الوادي 7 5
9-الزهراء الرياضية 6 6
10-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 5


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