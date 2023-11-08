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التمديد في فترة الاحتفاظ لمدة 4 أشهر في حق القيادي بالنهصة الصحبي عتيق

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تولى اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة اعلام القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق بتمديد فترة الاحتفاظ به لمدة 4 أشهر اضافية،وذلك في القضية المتهم فيها بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة بطرق غير قانونية والادلاء بشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال .
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وتتعلق القضية بالكشف عن وجود مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة اثر تعرض منزله للسرقة.


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