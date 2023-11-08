صفاقس: إنطلاق برنامج عمل أسبوعي بكافة مناطق بلدية صفاقس ليشمل النظافة والعناية بالبيئة

ينطلق بداية من اليوم الأربعاء، برنامج عمل أسبوعي بكافة مناطق بلدية صفاقس، ليشمل النظافة والعناية بالبيئة والإنارة والعناية بالطرقات والمفترقات والحدائق، وذلك حسب الأولويات وبالتنسيق مع جميع الأطراف.



وتم الإتفاق على برنامج العمل هذا، خلال جلسة عمل، إنعقدت مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية صفاقس، خصصت للنظر في العمل البلدي بالمناطق التابعة ترابيا لبلدية صفاقس، وهي صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وساقية الدائر، أشرف عليها المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس وبحضور المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس وعدد من اطارات البلدية ، ومعتمد صفاقس المدينة ومعتمد صفاقس الغربية، ومعتمد ساقية الدائر، ورئيس فرقة الشرطة البلدية ورئيس مركز الشرطة البلدية بالمدينة .

وأعرب جميع الحضور عن عزمهم مواصلة العمل من أجل أن تكون صفاقس نظيفة وفي مستوى تطلعات المواطنين، وذلك إستنادا لدعمهم ووعييهم المواطني.



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من جهته أكد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، على ضرورة مواصلة مجهودات البلدية خاصة في مجال النظافة والعناية بالبيئة وإستحثاثها لتكثيف هذه التدخلات وتعميمها على الطرقات الشعاعية والأحياء بالمنطقة البلدية.

