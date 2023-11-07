12 مؤسسة تونسية ناشئة تشارك في الصالون الدولي "واب ساميت" بالبرتغال من 13 الى 16 نوفمبر 2023

تشارك 12 مؤسسة تونسية ناشئة، متحصّلة على علامة المؤسّسة الناشئة وتمويلات من قبل المستثمرين، في فعاليات الصالون الدولي "واب ساميت" المزمع إنعقاده بمدينة لشبونة بالبرتغال من 13 الى 16 نوفمبر 2023.



وتعد مشاركة تونس هامّة جدا في هذا الصالون الدولي الموجّه للاستثمار والتجديد، إذ يمكن للمؤسسات الناشئة التونسية، التّي تمّ اختيارها على إثر طلب ترشح أطلقته وزارة تكنولوجيات الإتصال منذ يوم 12 سبتمبر 2023، من عرض وتسويق الحلول الرقمية والمشاريع وفسح المجال أمامهم لإيجاد مستثمرين وعقد شراكات استراتيجية مع بلدان اخرى.





...



وسيمكن "واب ساميت"، وفق ما افادته المسؤولة عن الإتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الثلاثاء، في تصريح (لوات)، من التعريف بمناخ المؤسسات الناشئة والتجديد، الذي يعتبر من المحاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، الذي تعمل عليه الوزارة.



وكان وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أكّد لدى عقده لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الناشئة المشاركة في التظاهرة، بمقر الوزارة أمس، الاثنين، على ضرورة الاستفادة من فرص التسويق والشراكات الإستراتيجية المتاحة في الملتقيات العالمية.



واستمع بن ناجي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الثلاثاء، خلال هذا اللقاء التفاعلي، إلى مختلف المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة، التي ستقدمها وتعرضها هذه الشركات الناشطة في مجالات متنوعة، على غرار انترنات الأشياء الثقافة الرقمية والتسويق والتكنولوجيا المالية والفلاحة الذكية وغيرها.



وشدد بن ناجي في هذا الصدد، على أهميّة المشاركة التونسية في مثل هذه التظاهرات الدولية الموجهة للاستثمار والتجديد، التي تشكل فرصة للانفتاح على العالم والاستفادة من الافاق الاقتصادية المتاحة، علاوة على الاطلاع على التجارب الناجحة الأخرى.