بوعسكر : 7777 مطلب ترشح لانتخابات المجالس المحلية

سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول 7777 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، بعد غلق باب الترشح أمس الإثنين، وسيتم الاعلان عن قائمات الترشحات المقبولة وتعليقها يوم 12 نوفمبر الحالي



وأفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية لتقديم حصيلة الترشحات لانتخابات المجالس المحلية واستعدادات الهيئة للفترة القادمة، بأن هذه الملفات توزرعت بين 6697 ترشحا مباشرا و1080 ترشحا لحاملي الإعاقة الذين يدخولون الانتخابات عن طريق القرعة مبينا ان الفترة الاضافية لتقبل الترشحات ( 5 أيام امتدت من 02 نوفمبرإلى 06 نوفمبر ) مكنت من قبول 633 ترشحا .





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واوضح ان نسبة 22 بالمائة من المترشحين تنتمي الى فئة الشباب دون سن 35 سنة، وقرابة 14 بالمائة من النساء، واصفا هذه النسبة بأنها "نوعية على اعتبار أن ترشح العنصر النسائي كان فرديا وعن طواعية".



وأكد بوعسكر أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون في كافة الدوائر الانتخابية ما عدا دائرتي جزيرة جالطة وبرج الخضراء باعتبارهما "غير آهلتين بالسكان، وسيتم بالتالي تنظيم انتخابات في 2153 دائرة انتخابية".



وبخصوص ترشحات ذوي الاعاقة، اشاررئيس الهيئة الى تسجيل ترشح وحيد في 23 مجلسا محليا وهو ما يعني آليا الفوز بمقعد في المجلس المحلي، مع تنظيم القرعة في بقية المجالس حيث تم تسجيل ترشحين اثنين في 50 مجلسا، وثلاثة ترشحات فأكثر في 206 مجالس.



ولاحظ ان نسبة 28 بالمائة من المترشحين من ذوي الاعاقة هم من فئة الشباب دون 35 سنة، وان نسبة 13 بالمائة منهم من النساء



كما اشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنه سيتم تخصيص فترة أخيرة واستثنائية لتحيين التسجيل لعموم الناخبين من غير المترشحين والمزكين، وذلك من 13 نوفمبر الحالي الى 8 ديسمبر المقبل، للتثبت من انتمائهم للدائرة الانتخابية او تغيير مركز الاقتراع.



وفي علاقة بالاستعدادات لبقية المسار الانتخابي، افاد المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات رضا الميساوي ، ان يوم 12 نوفمبر الحالي هو موعد الاعلان عن قائمات الترشحات المقبولة وتعليقها، على ان تخصص الفترة من 13 نوفمبر الى 1 ديسمبر للنزاعات في القائمة الاولية للمترشحين، قبل نشر القائمة النهائية في 1 ديسمبر .



وستتولى الهيئة في الاثناء الاعداد لفترة الحملة الانتخابية، وذلك بمرافقة المترشحين وتوجيههم حتى يتسنى لهم ادارة حملتهم الانتخابية ضمن الاطر القانونية المتاحة، من خلال برنامج لتنظيم ملتقيات لتكوينهم وتأطيرهم.



كما ستتولى الهيئة تركيز خلايا لمراقبة الحملات الانتخابية والاعداد المادي واللوجيستي لها قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر، بالاضافة الى الاعداد ليوم الاقتراع وتجميع النتائج.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية من 2 نوفمبر إلى غاية يوم 6 نوفمبر الحالي، بعد ان بلغ عدد الترشحات في الفترة الاولى 6162 ترشحا مباشرا و928 ترشحا عن ذوي الاعاقة ، وارجع رئيس الهيئة هذا التمديد الى تمكين الناخبين التونسيين الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المحلية من ايداع ملفات ترشحهم وتدارك بعض الصعوبات الادارية التي واجهتهم.