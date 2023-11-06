إجراء 60 عملية سحب الماء من العين بصفة مجانية خلال قافلة صحية شملت ولايتي بنزرت وباجة





وبينت رئيسة الجمعية درة قارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في اطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي بالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة وتحت اشراف وزارة الصحة بالمعتمديات المذكورة، حيث تم نقل 60 مريضا لاجراء عمليات سحب الماء من العين و3 آخرين لاجراء عمليات الليزرية.



قام فريق طبي بإجراء 60 عملية سحب الماء من العين بصفة مجانية بكل من المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل‏ وبمصحة خاصة بالعاصمة وبصفة مجانية لفائدة مواطنين من معتمديتي سجنان بولاية بنزرت ونفرة بولاية باجة وذلك ببادرة من جمعية "وان داي وان دريم "One day one dream وتحت اشراف وزارة الصحة.وبينت رئيسة الجمعية درة قارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في اطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي بالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة وتحت اشراف وزارة الصحة بالمعتمديات المذكورة، حيث تم نقل 60 مريضا لاجراء عمليات سحب الماء من العين و3 آخرين لاجراء عمليات الليزرية.

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ولفتت الى أن القافلة، التي شارك فيها 30 طبيب اختصاص مكنت من تقديم العيادات والخدمات الطبية لفائدة أكثر من 3000 مواطن.



وبينت أن هذه التظاهرة الصحية شهدت إقبالا كثيفا وانتفع المواطنين بعيادات من اختصاصات متعددة من بينها جراحة طب العظام وأمراض العيون وأمراض السكري وأمراض الجلدة وأمراض المعدة وأمراض الروماتيزم والتصوير بالأشعة وأمراض الأطفال وأمراض النساء والتوليد مع الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والطب الوقائي.

