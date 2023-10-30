الصمت امام الحقيقة كفر، وعلى الشعوب العربية مقاطعة السلع الامريكية/ الرئيس التنفيذي لمنظمة "سيدة الأرض" الفلسطينية

دعا الرئيس التنفيذي لمنظمة "سيدة الأرض" كمال الحسيني الشعوب العربية ، وكل المسكونين بالقضية الفلسطينية الى مقاطعة السلع الامريكية، والتعبير عن مشاعر الانتماء والوعي بالقضية ، والخروج من العجز العربي، ومن وحل التطبيع الذي علق به البعض، معتبرا ان الصمت امام الحقيقة كفر.



واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال اطلاقه مع عميد كلية الاداب بمنوبة، منصف التائب، ظهر اليوم الاثنين، حملة تبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني تحت شعار "فسلطين تحتاجنا"، ان الامة العربية والاسلامية تمثل 30 بالمائة من الكون ، ومشتريات المنتجات الامريكية تعادل 50 بالمائة من الكون، واذا عززنا ثقافة المقاطعة كمبادرة وردة فعل على قيادتها للعدوان الاسرائيلي على فلسطين ودعمها ، ستخسر 55 مليار دولار من مداخيلهت ، وهي اموال نساهم بها، دون وعي، لاقتنائها اسلحة الدمار والقذائف والصواريخ لاسرائيل التي تدك بها غزة .





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واعتبر "انه بقدر حاجة قطاع غزة الى الادوية والدعم خلال هذه المجزرة الشنيعة ، والحصار الذي تواصل منذ سبعة عشر عاما، فهي بحاجة صوت الشعوب العربية والتفافها حول القضية الفلسطينية التي لم تحتمل سوى سردية واحدة، وهي حريّة كامل فلسطين وكامل الأراضي المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في كامل ارضه، فلم يعد يريد انصاف مواقف، و لا انصاف حلول".

واعتبر الحسيني ان موقف التونسيين الواعي بالقضية بالفلسطينية منذ سنوات، يرفع له القبعة لما ابداه من ايمان , ومن مساندة ودعم ، ومناعة وطنية وعطاء لاينضب تعكسه مثل هذه الحملات للدعم المادي، مشيدا في ذات السياق بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الأكثر وضوحا بمناهضته التطبيع .

واكد ان تونس ، قادرة لوجودها القوي في أوروبا، على التاثير في الموقف الإوروبي والفرنسي خاصة تجاه القضية الفلسطينية والذي وصفعه "بالسيئ جدا والظالم والخارج على نطاق الإنسانية "،امام المجزرة التي يرتبكها العدو الصهيوني، مشيرا الى حدث طوفان الاقصى وحدّ الفلسطنييين وجمعهم في خندق المقاومة .

وتاتي الحملة التي نظمها عدد من النوادي الناشطة بكلية الاداب ، وهي نادي الهلال الأحمر التونسي والتاريخ "تيك كلود" بالتعاون مع منظمة "سيدة الأرض" تعبيرا عن مساندة الطلبة والاطار الاداري والجامعي للشعب الفلسطيني، وعن وعيهم العميق بقضيته، ونضاله من اجل التحرر من براثن العدو الغاشم.

يشار الى ان مؤسسة "سيدة الارض" اسست في 2008 بالقدس، ولها مكتب في تونس، قدمت 150 مبادرة منها البث المباشر الموحد للفضائيات العربية في يوم الارض، ومبادرة "انت سيدة آذار" لتكريم المراة الفلسطينية والعربية، وهي تلعب دورا هاما في ابراز التراث الحضاري الفلسطيني في كامل اصقاع العالم ـ وتعزيز المبادرات الثقافية والاعلامية والفنية الداعمة للقضية الفلسطينية.