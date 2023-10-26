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العائدات السياحية وعائدات العمل تمكن من توفير قيمة 12،3 مليار دينار إلى حدود 20 أكتوبر 2023

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 17:26 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قدّرت العائدات السياحيّة وعائدات العمل ب12،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2023، وفق ما أظهرته المؤشرات المالية والنقدية نشرها، البنك المركزي التونسي، الخميس.

وزادت العائدات السياحية بحوالي 40 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 4،4 مليار دينار في أكتوبر 2022 إلى حوالي 6،2 مليار دينار في أكتوبر 2023.

...

كما ارتفعت، بدورها عائدات العمل، بشكل طفيف، بحوالي 4،3 بالمائة لتبلغ 6،1 مليار دينار.

ومكنت هذه العائدات مجتمعة من زيادة مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى 26،7 مليار دينار، ما يعادل 119 يوم توريد، إلى حدود يوم 25 أكتوبر 2023، مقابل 22،7 مليار دينار، ما يعادل 104 يوم توريد، قبل ذلك بسنة.

كما ارتفعت خدمة الدين الخارجي، بدورها بنسبة 21،8 بالمائة وقدّرت ب8،2 مليار دينار.

وبحسب قانون المالية التعديلي فإنّ خدمة الدين الخارجي لكامل سنة 2023 ستكون في حدود 8،7 مليار دينار. وستتجاوز كامل خدمة الدين (الخارجي والداخلي) مستوى 20،8 مليار دينار لكامل سنة 2023.


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