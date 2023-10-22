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المنستير: تأمين 425 عيادة مجانية في عدّة اختصاصات

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أمنت القافلية الصحية متعددة الاختصاصات التي احتضنتها اليوم المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بالمنستير 425 عيادة مجانية وذلك وفق ما أفاد به مكتب "وات" فتحي بسباس رئيس المكتب الجهوي بالمنستير لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية التي اشرفت على تنظيم القافلة الصحية رفقة مجمع الصحة الأساسية بالمنستير .

وشملت هذه القافلة التي سجلت مشاركة 35 طبيبا و16 من الإطارات شبه الطبية عدّة اختصاصات من بينها طب العيون، والحنجرة والأنف، والأسنان، والقلب، وطب الأطفال، وطب النساء، والمعدة، والأمراض الجلدية، والكلى، والسكري وضغط الدم علاوة على عملية كشف مبكر عن سرطان الثدي ضمن أكتوبر الوردي، حسب ذات المصدر.

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