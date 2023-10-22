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السباحة الاسترالية كيلي مكيون تسجل ثاني رقم قياسي في 48 ساعة

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 11:52 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سجلت السباحة الأسترالية كيلي مكيون ثاني رقم قياسي في غضون 48 ساعة عندما حطمت رقمها العالمي لتفوز بسباق 100 متر ظهرا في بطولة العالم للرياضات المائية في بودابست عاصمة المجر أمس السبت.
وتفوقت مكيون بفارق 0.12 ثانية على رقمها السابق عندما قطعت مسافة السباق في 57.33 ثانية بعد أقل من 24 ساعة من تسجيلها رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 50 مترا ظهرا في نفس البطولة.
وكتبت مكيون عبر موقع إنستجرام "مشاهد جنونية هنا في بودابست وأقل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بالدهشة بما حققته من نتائج هنا.
"هذه نهاية جميلة للعام وهل هناك سبيل أفضل لإنهاء العام من تسجيل رقمين قياسيين عالميين."
...

وأضافت مكيون قولها "متحمسة للغاية ومتوترة قبل بداية الموسم الجديد."
وإلى جانب تسجيل رقمين قياسيين عالميين خلال اليومين الأخيرين فازت مكيون (22 عاما) بألقاب سباقات 50 و100 و200 متر ظهرا في بطولة العالم التي أقيمت في فوكوكا اليابانية في جويلية الماضي.
ومكيون حاليا هي البطلة الأولمبية في سباقي 100 متر و200 متر ظهرا وتحمل أيضا الرقم القياسي العالمي في سباقات 50 مترا و100 متر و200 متر في نوعها المفضل.
وسجلت مكيون الرقم القياسي بسباق 200 متر في مارس الماضي في بطولة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.


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