تونس تحتضن من 23 الى 26 اكتوبر الجاري التصفيات الاولمبية والبارلمبية والبطولة الافريقية للتجديف

يحتضن المسلك المائي الدولي بضفاف البحيرة بتونس العاصمة من 23 الى 26 اكتوبر الجاري التصفيات الافريقية التاهيلية للالعاب الاولمبية والبارلمبية "باريس 2024" والبطولة الافريقية الخامسة عشرة للتجديف بمشاركة 168 جدافا جدافة يمثلون 20 بلدا.





والبلدان المشاركة هي تونس والجزائر وانغولا والبينين وكوت ديفوار والكاميرون والراس الاخضر ومصر وكينيا وليبيا والمغرب وناميبيا ونيجيريا وجنوب افريقيا والسنغال والسودان والتوغو واوغندا وزامبيا وزميبابوي.



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وستكون تونس ممثلة خلال التظاهرتين تحت اشراف الاطار الفني المتكون من ابتسام تريمش والصحبي الخرداني والفة الخماسي ب22 متسابقا وهم احمد الطالبي ومحمد امين هرشي ومحمد يسري الهذلي ومحمد الكريمي وفادي بن حمودة وهاني سبايتية وغيث القادري ومحمد خليل المنصوري ومحمد الطيب ومحمد ريان حفصة وماهر الرحماني ومحمد اسلام بوقلية وهالة بلحاج محمد ويسر الهذلي وسارة الزمالي وامينة الزمالي وسحر مومني وايمان المباركي وخديجة الكريمي وسالمة الذوادي ولبنى جردي وهدير بن غريب.





ويتضمن البرنامج العام منافسات البطولة الافريقية في اصناف الاكابر والكبريات وتحت 23 عاما فتيان وفتيات والاواسط والوسطيات (اقل من 19 عاما) اضافة الى مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة الترشيحية الى دورة الالعاب البارلمبية "باريس 2024" وكذلك التصفيات الافريقية التاهيلية لاولمبياد باريس.



وتجدر الاشارة الى ان الاختصاصات الاولمبية ستكون في الفردي رجال وسيدات والوزن الخفيف زوجي سيدات وزوجي رجال بينما تتمثل الاختصاصات البارلمبية في الفردي رجال وسيدات (شلل سفلي) والزوجي المختلط (شلل جزئي) علما وان الادوار النهائية مبرمجة يوم الاربعاء 25 اكتوبر الجاري.

