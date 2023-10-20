مباراة ودية - الاهلي طرابلس الليبي يفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد

فاز الاهلي طرابلس الليبي على الملعب التونسي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة بمركب الهادي النيفر بباردو.

وسجل هدف الاهلي طرابلس احمد كرواع في الدقيقة 75.



وتندرج المقابلة في اطار تحضيرات الملعب التونسي لبقية مشواره ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حيث يركن خلال الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى المقررة نهاية الاسبوع الحالي الى الراحة بينما يواصل الاهلي طرابلس تربصه التحضيري بتونس استعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد في ليبيا 2023-2024.

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