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المغرب يشيد ملعبا جديدا ويطور ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030

تصور لملعب الدار البيضاء الكبير كما جاء في ملف ترشح المغرب
Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 16:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال مكتب رئيس الوزراء المغربي اليوم الجمعة إن المغرب يعتزم بناء ملعب كبير في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء وتحديث ستة ملاعب أخرى استعدادا للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه تم توقيع اتفاق في اليوم نفسه بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار المملوك للدولة لتمويل الملعب الجديد ليكون جاهزا بحلول 2028 بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).
وأضاف أن الملاعب الستة التي سيتم تجديدها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تقع في مدن أغادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة.
...


وفي وقت سابق هذا الشهر، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عرض المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكنه قال أيضا إن اوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف ثلاث مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.
وسيكون المغرب ثاني دولة افريقية تستضيف كأس العالم بعد جنوب أفريقيا عام 2010.


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