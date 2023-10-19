تم ظهر اليوم الخميس، بمركز تعبئة قوارير الغاز بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البيترول "عجيل"، ببنزرت، تنفيذ تمرين اطاري مشترك بين فرق التدخل الميداني للمركز وفرق الحماية المدنية بالجهة



وقال مدير المخطط العملياتي الداخلي بالمؤسسة صالح البرقاوي ان العملية البيضاء المشتركة تندرج ضمن مسار العمل الثنائي المشترك بين الطرفين، كما تتنزل ضمن البرامج العملياتية الميدانية المشتركة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية من اجل مزيد تعزيز جاهزية مختلف المصالح المتداخلة ومواصلة العمل على الرفع من مستوى اليقظة و الوقاية والسلامة العامة المعروفة بمؤسسة "عجيل غاز"





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وبين المصدر ذاته ان السيناريو المشترك الذي تم وضعه والعمل عليه اليوم تمثل في تسرب للغاز السائل الخطير من احدى الخزانات اسفر عن إصابة شخصين، تم على اثره تفعيل "المخطط العملياتي الداخلي للمؤسسة " للسيطرة الأولية على الحادث ومنع تمدد تداعياته ، والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية للمعاضدة في ما يتعلق بمجال اختصاصها والسيطرة النهائية على العملية.



واشار المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي الى ان جميع الهياكل والفرق الميدانية والمكلفة بالتنسيق العملياتي المشاركة في سيناريو العملية البيضاء، اثبتوا من جديد جاهزيتهم العالية ويقظتهم وخبرتهم الميدانية التي اكتسبوها بفضل مثل هذه العمليات والتمارين الدورية المشتركة



يشار الى انه تم نهاية شهر سبتمبر المنقضي تدشين مشروع تركيب 3 خزانات كبرى بسعة 660 مترا مكعبا للغاز لمسيل بمواصفات عالمية بمركز تعبئة قوارير الغاز بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البيترول "عجيل"، وذلك بكلفة مالية تناهز 6 مليون دينار، أسهمت في مزيد تعزيز المكانة النموذجية لمركز جرزونة وطنيا ودوليا، والذي تبلغ طاقة إنتاجه سنويا 4،5 مليون قارورة غاز مسيل من كافة الاحجام، ويوفر حوالي 90 موطن عمل بين إطارات واعوان، لها من الخبرة في مجالها ما اهلها لنيل اعلى الجوائز المهنية ، ولاسيما في معاضدة اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية المكلفة بتنظيم النجدة والمشاركة في التصدي للحوادث المهنية والطبيعية والحد منها.



يذكر ان العملية البيضاء واكبها بالحضور كل من المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني والرئيس المدير العام لمؤسسة "عجيل" خالد بتين ومعتمد المنطقة الياس بن الشيخ والمدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي والمصالح الأمنية واطارات المؤسسة والحماية المدنية، وذلك تحت اشراف رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي.