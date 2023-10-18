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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 8): النادي الافريقي يفوز على النجم الساحلي 30-18

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء على النجم الساحلي بنتيجة 30-18 في مباراة الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي احتضنتها قاعة توفيق بوهيمة برادس.


وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثامنة لبطولة التنخبة الوطنية لكرة اليد والتي دارت في وقت سابق اليوم :
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النادي الافريقي- النجم الساحلي 30-18
سبورتينغ المكنين- بعث بني خيار 26-30
شبيبة الشيحية-نادي كرة اليد بجمال 27-22
الترجي الرياضي- النادي الهلالي 34-15
نادي ساقية الزيت- نسر طبلبة 26-31
مكارم المهدية- الاتحاد الرياضي التميمي 24-20

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 24 8
2-النادي الافريقي 21 8
3-النجم الساحلي 19 8
4-بعث بني خيار 18 8
5-نادي ساقية الزيت 17 8
6-مكارم المهدية 16 8
7-شبيبة الشيحية 14 8
---الاتحاد التميمي 14 8
9-نادي كرة اليد بجمال 13 8
--نسر طبلبة 13 8
11-سبورتينغ المكنين 12 8
12--النادي الهلالي 11 8




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