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بطولة النخبة الوطنية لكرة ليد (الجولة8): النتائج والترتيب -حصيلة جزئية

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) -حصيلة جزئية- والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :

سبورتينغ المكنين- بعث بني خيار 26-30
شبيبة الشيحية-نادي كرة اليد بجمال 27-22
...

الترجي الرياضي- النادي الهلالي 34-15
نادي ساقية الزيت- نسر طبلبة 26-31
مكارم المهدية- الاتحاد الرياضي التميمي 24-20
النادي الافريقي- النجم الساحلي تدور لاحقا

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 24 8
2-النادي الافريقي 18 7
--النجم الساحلي 18 7
--بعث بني خيار 18 8
5-نادي ساقية الزيت 17 8
6-مكارم المهدية 16 8
7-شبيبة الشيحية 14 8
---الاتحاد التميمي 14 8
9-نادي كرة اليد بجمال 13 8
--نسر طبلبة 13 8
11-سبورتينغ المكنين 12 8
12-النادي الهلالي 11 8







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