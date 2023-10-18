بطولة النخبة الوطنية لكرة ليد (الجولة8): النتائج والترتيب -حصيلة جزئية

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) -حصيلة جزئية- والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :



سبورتينغ المكنين- بعث بني خيار 26-30

شبيبة الشيحية-نادي كرة اليد بجمال 27-22



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الترجي الرياضي- النادي الهلالي 34-15

نادي ساقية الزيت- نسر طبلبة 26-31

مكارم المهدية- الاتحاد الرياضي التميمي 24-20

النادي الافريقي- النجم الساحلي تدور لاحقا



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 24 8

2-النادي الافريقي 18 7

--النجم الساحلي 18 7

--بعث بني خيار 18 8

5-نادي ساقية الزيت 17 8

6-مكارم المهدية 16 8

7-شبيبة الشيحية 14 8

---الاتحاد التميمي 14 8

9-نادي كرة اليد بجمال 13 8

--نسر طبلبة 13 8

11-سبورتينغ المكنين 12 8

12-النادي الهلالي 11 8











