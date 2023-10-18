تعزيزت أمنية مكثفة بمحيط السفارة الامريكية بتونس العاصمة وسط أصوات الطلبة المنددة بجرائم الإحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ‘

شهد محيط سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس العاصمة ، تمركزا لافتا للوحدات الأمنية ، ولقوات حفظ النظام والامن العمومي ،حيث تعززت الفرق الأمنية القارة بمجموعة هامة من التعزيزات الامنية التي أنتشرت على كامل محيط السفارة الامريكية الواقعة بمنطقة ضفاف البحيرة ،انطلاقا من الطريق السريعة المؤدية الى ضاحية المرسى، مرورا بالأنهج الرابطة بين السفارة ومختلف المباني السكنية والمقرات الإدارية والفضاءات الترفيهية المحيطة بها ، وذلك تحسبا لأية تحركات إحتجاجية أو تجمعات شعبية منددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة منذ يوم 07 أكتوبر الجاري، تاريخ إطلاق عملية "طوفان الاقصى" بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقد عاينت مراسلة (وات) وجود إغلاق كامل للمنافذ المؤدية للسفارة الامريكية بتونس من مختلف الإتجاهات ،الى جانب عمليات التدقيق التي تقوم بها العناصر الامنية في هويات بعض المارة واصحاب السيارات ، وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة الى الكيان الصهيوني للتعبيرعن "التضامن معه".





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هذا وقد خرجت مسيرة طلابية متكونة من بضع عشرات من طلبة احدى الجامعات الخاصة بمنطقة البحيرة ، للتنديد بجرائم الإحتلال الصهيوني والمجازرالتي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، حيث رفع الطلبة شعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"فلسطين حرة ..حرة ..والصهيوني على برة" ، و"أوفياء ..أوفياء لدماء الشهداء" وغيرها من الشعارات، مع رفع الاعلام الفلسطينية والتونسية، وإرتداء الكوفية الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة ومختلف المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقد أكدت أنس حراث ل(وات) وهي طالبة في الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة أنها مسيرة طلابية ، خرجت بصفة عفوية دون تخطيط مسبق للتنديد بجرائم الإحتلال الصهيوني ولا تمثل أي جهة نقابية أو حزبية، مشيرة إلى أن معظم الطلبة المشاركين في المسيرة رفضوا إجراء الإمتحانات وفضلوا الخروج إلى الشارع في مسيرة رمزية إحتجاجا على الصمت العربي والعالمي على جرائم الكيان الصهيوني، وتنديدا بالجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والشباب في غزة المحاصرة.

هذا وقد ساند أصحاب السيارات المارة من امام مقر السفارة الامريكية بتونس المسيرة الطلابية عبرالتوقف تارة وإطلاق منبهات الصوت تارة اخرى، حيث تجمع عدد كبير من أصحاب السيارات في حركة إحتجاجية مساندة للشعارات المرفوعة ضد الإحتلال الصهيوني ، وتعبيرا عن تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني الصامد.

هذا وقد خرجت مسيرة طلابية متكونة من بضع عشرات من طلبة احدى الجامعات الخاصة بمنطقة البحيرة ، للتنديد بجرائم الإحتلال الصهيوني والمجازرالتي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، حيث رفع الطلبة شعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"فلسطين حرة ..حرة ..والصهيوني على برة" ، و"أوفياء ..أوفياء لدماء الشهداء" وغيرها من الشعارات، مع رفع الاعلام الفلسطينية والتونسية، وإرتداء الكوفية الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة ومختلف المناطق الفلسطينية المحتلة.وقد أكدت أنس حراث ل(وات) وهي طالبة في الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة أنها مسيرة طلابية ، خرجت بصفة عفوية دون تخطيط مسبق للتنديد بجرائم الإحتلال الصهيوني ولا تمثل أي جهة نقابية أو حزبية، مشيرة إلى أن معظم الطلبة المشاركين في المسيرة رفضوا إجراء الإمتحانات وفضلوا الخروج إلى الشارع في مسيرة رمزية إحتجاجا على الصمت العربي والعالمي على جرائم الكيان الصهيوني، وتنديدا بالجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والشباب في غزة المحاصرة.هذا وقد ساند أصحاب السيارات المارة من امام مقر السفارة الامريكية بتونس المسيرة الطلابية عبرالتوقف تارة وإطلاق منبهات الصوت تارة اخرى، حيث تجمع عدد كبير من أصحاب السيارات في حركة إحتجاجية مساندة للشعارات المرفوعة ضد الإحتلال الصهيوني ، وتعبيرا عن تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني الصامد.