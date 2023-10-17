جلسة عمل حول وضعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد وسبل تحسين ظروف اعاشة الطلبة واقامتهم ودراستهم

انعقدت يوم الاثنين بمقر المعهد، جلسة عمل اهتمت بمتابعة وضعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد وحل الإشكاليات العالقة لعدد من المشاريع المبرمجة به وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووالي منوبة محمد شيخ روحه وعدد من اطارت وزارتي الشباب والرياضة والتجهيز والمعهد .



واكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة على ضرورة التسريع في حل الإشكاليات والمسائل ذات الأولوية، معتبرا ان حل مشكل الاعاشة للطلبة وتهيئة المنشآت الرياضية هي إحدى أهم الأولويات مؤكدا حرصه على إيجاد حلول جذرية وتجنب الحلول الترقيعية مع ضرورة المتابعة والتنسيق الدائمين بين كل الأطراف المتدخلة لحل كل الإشكاليات واعادة إشعاع هذه المنشأة الرياضية العريقة





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وتم خلال الجلسة التطرق إلى وضعية البنية التحتية بالمعهد وحل الإشكاليات المتعلقة بعدد من المشاريع المعطلة والملفات العالقة من أهمها ما يتعلق بالإعاشة بالنسبة للطلبة حيث تمت الاشارة الى انه يجري إنجاز أشغال بناء المطعم الجديد وقد تم الاتفاق على تخصيص قاعة وتهيئتها لاستغلالها كمطعم بصفة مؤقتة على أن يتم توفير الإعاشة للطلبة بالاتفاق مع احد المطاعم في انتظار مواصلة استكمال الاشغال.



وفي سياق متصل تمّ الاتفاق على التسريع في إعداد ملف استكمال الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة مضمار ألعاب القوى وتعشيب الملعب مع إعطاء الأولوية لتأمين وظيفية المضمار ليدخل حيز الاستغلال .

وتمت الدعوة بالمناسبة الى الإسراع في استكمال اشغال قاعة الرياضات الجماعية وتهيئة سقفها تجنبا لما لحق به من أضرار جراء الامطار.

كما تم الاتفاق على إعادة تهيئة المسبح حيث سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جانفي المقبل مع الحرص على أن يتم التسريع في الأشغال ليدخل حيز الاستغلال بداية السنة الجامعية القادمة.

وتم خلال الجلسة النظر في وضعية المبيتات بالمعهد وتهيئتها واستعراض نسبة تقدم اشغال انجاز بعضها.