مدرب منتخب جنوب افريقيا هوغو بروس " انا سعيد بالقرعة وافضل مواجهة تونس ومالي بدلاً من السنغال أو كوت ديفوار"

اعرب مدرب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم ، هوغو بروس، عن تفاؤله بحظوظ منتخب "البافا بافانا " في المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كاس امم افريقيا ( كوتديفوار 2024 ) التي تضم ايضا منتخبات تونس ومالي وناميبيا .



وتفاءل بقدرة فريقه على التقدم في التصفيات إلى ما بعد مراحل المجموعات.

وقال هوغو بروس، في تصريح نقله موقع الاتحاد الافريقي (كاف) : "من الواضح أنني لست متشائما عند رؤية المنتخبات في مجموعتنا". مضيفا انه يفضل مواجهة تونس ومالي بدلاً من السنغال أو كوت ديفوار: "أعتقد أن مالي وتونس تملك منتخبين كبيرين، لكنني أفضل أن يكون لدي تونس ومالي".



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ولم يشعر، بروس، بالخوف من التحدي، حيث يعتقد أن جنوب إفريقيا يمكنها تقديم أفضل أداء لها والتقدم إلى دور المجموعات.



وقال بروس : "عندما تكون في الوعاء الثالث، لا داع للأمل كثيرا لأن هناك دائمًا منتخبان كبيران في مجموعتك". "أنا سعيد بعد هذه القرعة لأنه كان يمكن أن تكون أسوأ".



ويعترف مدرب "بافانا بافانا" بان تونس تملك منتخبا قويا ، على الرغم من أنه أقل بقليل من منتخبات المغرب أو السنغال أو كوت ديفوار حسب رايه ، كما يعترف بقوة مالي، رغم أنها لا تعتبر من العمالقة في الوقت الحالي.



ومن جهة اخرى يبدو مدرب جنوب إفريقيا، غير منزعج من الاضطرابات التي وقعت له في تحضيرات المنتخب بسبب إصابات عدد من اللاعبين ، مؤكدا أنه لا يزال هناك ثلاثة أشهر قبل بدأ بطولة الكان".

وكان آخر ظهور لمنتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا عام 2019، عندما خرج امام منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

ويلاقي منتخب جنوب افريقيا غدا وديا منتخب كوت ديفوار في اطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة . وكان تعادل يوم الجمعة الماضي مع منتخب ايسواتيني 0-0