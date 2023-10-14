القصرين: تحصّل المستشفى الجهوي بالقصرين على الصبغة الجامعية رهين تحويل ثلاثة من أقسامه الى أقسام جامعية (المدير الجهوي للصحة)

- يرتبط تحصّل المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين على الصبغة الجامعيّة بتحويل 3 من أقسامه الى أقسام جامعية، وهي كل قسم الطب الشرعي، وقسم التخدير والإنعاش، وقسم أمراض القلب والشرايين، باعتبار أنّ تحصّل المستشفيات على الصبغة الجامعيّة يقتضي اشتمالها كأدنى حدّ على 8 أقسام استشفائية جامعية يشرف عليها اطار إستشفائي جامعي، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.



وبيّن الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المستشفى الجهوي بالقصرين يحتوي حاليا على 6 أقسام جامعية وهي كل من قسم أمراض النساء والتوليد، وقسم جراحة العظام، وقسم الجراحة العامة، وقسم طب العيون، وقسم طبّ الأسنان، وقسم التأهيل الفيزيائي في إنتظار تحويل الأقسام المشار إليها إلى أقسام جامعية ليتسنى تحويل المستشفى الجهوي الوحيد بالولاية في غضون سنة 2024 الى مستشفى جامعي.

وأشار إلى قسم أمراض القلب والشرايين، وهو من بين الأقسام التي تنتظر تحويلها إلى جامعيّة، قد سجل مؤخرا دخول قاعة القسطرة حيّز الإستغلال الفعلي، وهي القاعة الأولى من نوعها في القطاع الصحي العمومي بالجهات، وتستفيد من خدماتها 5 ولايات وهي القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة والكاف.

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