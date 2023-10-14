مهنيون تونسيون يشاركون في معرض "ايكوموندو" للتكنولوجيا الخضراء من 7 الى 10 نوفمبر 2023 بايطاليا

يشارك وفد من المهنيين التونسيين المهتمين بالتقنيات البيئية الجديدة في الدورة 26 لمعرض "إيكوموندو" 2023، الذي سيقام من 7 إلى 10 نوفمبر 2023 بمركز المعارض في ريميني (شمال ايطاليا) تحت شعار "النظام البيئي للانتقال الايكولوجي".



وينظم مشاركة تونس في هذه التظاهرة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع "مجموعة المعارض الإيطالية "، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، والتي تعمل في ستة قطاعات من بينها المؤتمرات والخدمات المرتبطة بها والاصدارات والأحداث الرياضية، وفق بلاغ صحفي صادر عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.





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ويعتبر معرض "ايكوموندو" للتكنولوجيا الخضراء، المخصص للتكنولوجيات والخدمات والحلول الصناعية في قطاع الاقتصاد الأخضر والدائري، حدثًا دوليًا مرجعيًا في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يضم جميع الفاعلين في مجال الانتقال البيئي لمدة أربعة أيام في ريميني.

كما يمثل فرصة امام المشاركين لإيجاد حلول ملموسة للقدرة التنافسية والتعرف على أفضل الممارسات للاقتصاد الدائري والالتقاء باهم الفاعلين في القطاع وربط علاقات تجارية جديدة على نطاق دولي الى جانب الاطلاع على التقنيات والجوانب التشريعية وتوجهات تطور هذه السوق والأسواق الناشئة الجديدة.

وتتعلق المواضيع التي سيتم تناولها على مدار الأيام الأربعة بمدى نجاعة المسار والمكونات المستعملة في المواد الاولية والثانوية في قطاع النسيج ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وقطاعات البلاستيك والورق والكرتون ومشاريع التمويل الأوروبي واستعادة وتجديد التربة والغلاف المائي والنظم البيئية.

ويشكل معرض ايكوموندو نقطة التقاء وحوار بين الصناعيين والأطراف المتدخلة وصانعي السياسات وقادة الرأي والسلطات المحلية بهدف تحديد استراتيجيات التنمية للسياسة البيئية للاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع المعرض.

كما يجمع المعرض اهم شركات الخدمات والحلول والتكنولوجيا في مجال البيئة من التصرف في المياه الى التخلص من النفايات ومن المنسوجات إلى الطاقة الحيوية ومن إدارة التربة وحمايتها إلى النقل والزراعة والمدن المستديمة.