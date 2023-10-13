Babnet

تورط 12 لاعبا من البطولة الإيطالية في قضية المراهنات

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 52 ث
      
كشفت تقارير اعلامية عن تورط أكثر من اثنى عشر لاعبا في البطولة الإيطالية في فضيحة المراهنات, التي تم الكشف عنها مساء أمس الخميس.
وظهرت, أمس الخميس, أخبار توضح بأن نيكولو فاجيولي, لاعب يوفنتوس يخضع للتحقيق بسبب المراهنة على منصة غير قانونية, وهو ما اعترف به لاحقًا أمام المدعين العامين في
تورينو, وقام بتسليم هاتفه إلى الشرطة, ما أدى إلى انتشار الفضيحة بشكل سريع.
وبعد ذلك أعلن المنتخب الإيطالي استبعاد الثنائي ساندرو تونالي, لاعب نيوكاسل يونايتد ونيكولو زانيولو, لاعب أستون فيلا, من معسكر الفريق, على خلفية خضوعهم لتحقيقات بشأن قضية المراهنات.
...

ووفقا للتقارير ذاتها فإن أكثر من 12 لاعبا في البطولة الإيطالية منهم أحد زملاء فاجيولي في فريق جوفنتوس, قد وضعوا أيضا رهانات على منصة غير قانونية.
وأشارت إلى أن التحقيق مستمر منذ بضعة أسابيع بعد فتح تحقيق في أعقاب مراهنة شاذة من قبل مجموعة إجرامية, وبالصدفة تم اكتشاف رهانات فاجيولي التي تبلغ قيمتها 100 ألف يورو على مدى الأشهر الـ18 الماضية.
وتتزايد الفضيحة بسرعة وتهدد برؤية عدد من اللاعبين يتعرضون للإيقاف عن ممارسة كرة القدم, وهو ما قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275014


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 13 أكتوبر 2023 | 28 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:18
12:13
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-21
31°-22
31°-21
36°-22
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*