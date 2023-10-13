تورط 12 لاعبا من البطولة الإيطالية في قضية المراهنات

كشفت تقارير اعلامية عن تورط أكثر من اثنى عشر لاعبا في البطولة الإيطالية في فضيحة المراهنات, التي تم الكشف عنها مساء أمس الخميس.

وظهرت, أمس الخميس, أخبار توضح بأن نيكولو فاجيولي, لاعب يوفنتوس يخضع للتحقيق بسبب المراهنة على منصة غير قانونية, وهو ما اعترف به لاحقًا أمام المدعين العامين في

تورينو, وقام بتسليم هاتفه إلى الشرطة, ما أدى إلى انتشار الفضيحة بشكل سريع.

وبعد ذلك أعلن المنتخب الإيطالي استبعاد الثنائي ساندرو تونالي, لاعب نيوكاسل يونايتد ونيكولو زانيولو, لاعب أستون فيلا, من معسكر الفريق, على خلفية خضوعهم لتحقيقات بشأن قضية المراهنات.



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ووفقا للتقارير ذاتها فإن أكثر من 12 لاعبا في البطولة الإيطالية منهم أحد زملاء فاجيولي في فريق جوفنتوس, قد وضعوا أيضا رهانات على منصة غير قانونية.

وأشارت إلى أن التحقيق مستمر منذ بضعة أسابيع بعد فتح تحقيق في أعقاب مراهنة شاذة من قبل مجموعة إجرامية, وبالصدفة تم اكتشاف رهانات فاجيولي التي تبلغ قيمتها 100 ألف يورو على مدى الأشهر الـ18 الماضية.

وتتزايد الفضيحة بسرعة وتهدد برؤية عدد من اللاعبين يتعرضون للإيقاف عن ممارسة كرة القدم, وهو ما قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.