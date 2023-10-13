سيشارك المنتخب الوطني التونسي للدراجات في البطولة العربية المقررة من 15 الى 23 ديسمبر القادم في المملكة العربية السعودية حسب ما أكده المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات محمد بن سويسي .

وأوضح بن سويسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ اختيار العناصر الوطنية التي ستشارك في البطولة العربية بجميع الأصناف العمرية الأربعة، يبقى مرهونا بتوفر الإمكانيات المادية، من جهة، وقدرات الدراجين التونسيين في اعتلاء منصة التتويج، من جهة أخرى.



وبيّن أنّ الجامعة التونسية للدراجات تعوّل على بعض الدراجين لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية، وفي مقدمتهم محمد عزيز الدلاعي الذي يشارك في تربص خارجي بجنوب افريقيا من 16 أكتوبر الى 10 ديسمبر المقبل بتكفل من الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعدما أنهى في الفترة الماضية تربصا خارجيا آخر بفرنسا.



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وأفاد أنّ صناعة مشروع بطل في رياضة الدراجات بمقدوره المنافسة على البطولات القارية والإقليمية والتواجد في كبرى التظاهرات الدولية والتأهل للألعاب الأولمبية يتطلب تكثيف التربصات الخارجية واحتكاك بالأبطال العالمين، إضافة الى توفر امكانيات مادية كبيرة ومعدات .

وقال في هذا الصدد أنّ قيمة الدارجة الواحدة التي ينافس بها الدراجون في سباق فرنسا الدولي تقدر بنحو 40 ألف دينار تونسي.

وأفاد أنّ أغلب التجهزات والداراجات التي بحوزة الجامعة وعلى ذمة الدراجيين التونسيين، هي قديمة ولم تعد تلبي المتطلبات، مشيرا الى أنّ آخر دفعة من التجهيزات التي تسلمتها الجامعة تعود الى 2016 وافاد المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات أنّ عدد الجمعيات الرياضية المنخرطة صلب الجامعة بلغ اليوم 29 جمعية، فيما بلغ

عدد المجازين خلال هذا العام 750 مجازا.



