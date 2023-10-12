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وقفة تضامنية للمحامين التونسيين مع الشعب الفلسطيني

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 17:13 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نفذ المحامون التونسيون ظهر اليوم امام قصر العدالة بالعاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان غاشم في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين التي دعت امس للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الجديدة التي يمر بها امام اعين العالم.
وشارك في هذه الوقفة عدد كبير من المحامين والحقوقيين ومن ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وناشطي المجتمع المدني.
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وأشاد المشاركون في هذه الوقفة ببطولات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني داعين السياسيين العرب والحكومات الى الانتصار للحق الفلسطيني والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ونصرته بكل الاشكال الممكنة مما يتيح له الدفاع عن سيادته وكرامته وحرمة أبنائه في مختلف الأراضي الفلسطينية.
كما رفعوا جملة من الشعارات على غرار " غزة غزة رمز العزة" و"طوفان غزة طوفان العزة" و"طوفان غزة طوفان الحرية" و" بالروح بالدم نفدك فلسطين".
وسار المشاركون من امام قصر العدالة عبر باب سويقة الى وسط العاصمة حيث التحموا مع عدد كبير من المواطنين.

وفي تصريح إعلامي اكد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال " ضرورة سن قانون يدرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو اقل ما يمكن اقراره اعترافا بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أراضيه المسلوبة".


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