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التونسي فراس القطوسي يتوّج بذهبية وزن أقل من 80 كلغ في منافسات الجائزة الكبرى للتايكواندو بالصين

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 15:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
توج التونسي فراس القطوسي اليوم الأربعاء بذهبية وزن أقل من 80 كلغ في منافسات الجائزة الكبرى للتايكواندو بالصين.


وكان فراس القطوسي قد فاز في المباراة الأولى على بطل أستراليا ليام سويني بجولتين لصفر ، ثم فاز في الدور ثمن النهائي على المصارع من أصول ايرانية فرزاد منصوري بجولتين لصفر ، تم فاز في الدور ربع النهائي على بطل العالم 2023 و بطل أوروبا 2022 المصنف رقم 1 أولمبيا الايطالي سيموني ألبيسو بجولتين لصفر ، و في الدور نصف النهائي فاز على المصارع الأمريكي نيكولاس المصنف رقم 03 أولمبيا 1 بجولتين لجولة في مباراة تنافسية ، و في الدور النهائي فاز على بطل كوريا بجولتين لواحدة.
...

و بهذه النتيجة عاد فراس القطوسي بقوة في سباق الترشح أليا إلى أولمبياد باريس 2024 عبر الترتيب الأولمبي .

ويأتي هذا بعد يوم واحد من تتويج البطل الأولمبي التونسي محمد خليل الجندوبي ببطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو بالصين واسترجاعه المركز الأول في التصنيف الأولمبي الشهري للتايكواندو، مع ضمانه رسميا التأهل لأولمبياد باريس 2024 كأول لاعب يترشح بالترتيب الأولمبي في تاريخ التايكواندو التونسي.



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