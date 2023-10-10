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فيلم "فوفعة" لإبراهيم لطيف قريبا في قاعات السينما التونسية

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
سيكون الفيلم الجديد "فوفعة " (Alerte à l’ouragan) للمخرج السينمائي إبراهيم لطيف في قاعات السينما التونسية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وهذا الفيلم عن سيناريو وحوار إبراهيم لطيف وساهم في الكتابة سنية زرق عيونه وتوفيق الثامري، وهو من إنتاج مشترك لشركة "طويل قصير" و"FB للإنتاج" للممثلة فاطمة ناصر.
 وقد جسد بطولة الفيلم الممثلون فاطمة بن سعيدان، محمد حسين قريع، ريم بن مسعود، أميرة درويش، الشاذلي العرفاوي، ربيعة التليلي، خلود الجليدي، سندة الجبالي، حسام الساحلي، توفيق العايب، عاطف بوزيد وذلك إلى جانب ضيوف شرفه فاطمة ناصر، بية الزردي ونرمين صفر.
 ووفق الورقة التقديمية للفيلم، تدور الأحداث حول "مالكة منزل قديم تحوّل بيتها إلى دار ضيافة لسداد ديونها وديون شقيقها، فيلجأ للمنزل ضيوف من الراغبين في التعرف على رفقاء الروح، الضيوف ليسوا ضيوفا كما يقولون، ويتحول المساء إلى كابوس في يوم شهد تنبيها بوجود إعصار".
...

ويعدّ فيلم "فوفعة" خامس أفلام إبراهيم لطيف المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الذي تراوحت أعماله بين تجارب روائية طويلة وقصيرة، أبرزها فيلم "فيزا" المتوج بالتانيت الذهبي للأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2004 والأفلام الروائية الطويلة "7 شارع الحبيب بورقيبة" (Cinecitta)، "هز يا وز" و"بورتو فارينا".


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