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الدورة السادسة لمهرجان القصير بالكاف من 12 إلى 15 أكتوبر 2023

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تلتئم الدورة السادسة من مهرجان القصير بالكاف من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، وسيتم خلالها عرض أكثر من 40 فيلما بين أفلام روائية ووثائقية منها بالخصوص أفلام تُعنى بقضايا المرأة وحقوقها.

وتسجّل هذه الدورة حضور أفلام من تونس والجزائر والمغرب وسوريا وغانا وجنوب افريقيا والسينغال ورواندا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والنيجر وبوركينا فاسو.
 
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وسيتابع الجمهور في هذه الدورة 15 فيلما روائيا و9 أفلام وثائقية و8 أفلام ضمن قسم "كلمات نساء" و9 أفلام ضمن قسم "نظرة أخرى". وتتوزع عروض هذه الأفلام على مسرح الجيب ومركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
ويشاهد رواد التظاهرة، إلى جانب الأفلام القصيرة، فيلميْن وثائقييْن طويليْن ضمن قسم "نظرة أخرى" هما "الغابة المقدسة" لعبد الله شامخ و"تمورثيو أزور" لشاهين بالريش بحضور المخرجين. كما ستشهد هذه الدورة عرض 45 فيلما تم اختيارها رسميا ضمن مهرجان "موبايل فيلم فيستيفال أفريكا" في دورة جوان 2023 .
 
وتجدر الشارة إلى أن مهرجان الفيلم القصير بالكاف تأسس سنة 2016  وقد أراده منظموه الناشطون بجمعية فنون للسينما والمسرح بالكاف، نافذة لتطوير الثقافة السينمائية بالجهة، وتمكين الطلبة والمولعين بالفن السابع من التعرف على أهم الأشرطة القصيرة المنتجة في تونس والعالم العربي وافريقيا.


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