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تطور انتداب الكفاءات التونسية عن طريق التعاون الفني الى حدود 30 سبتمبر بنسبة 20 بالمائة

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تطوّر انتداب الكفاءات التونسية عن طريق التعاون الفني، خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة، بنسبة 20,2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما ذكرته الوكالة التونسية للتعاون الفني على موقعها الالكتروني.

وبلغ عدد المنتدبين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 30 سبتمبر 2023 نحو 3257 منتدبا، مقابل 2710 خلال نفس الفترة من سنة 2022.

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وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، 24143 متعاونا.

وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات الى غاية 30 سبتمبر من العام الجاري بـ 1246 إطارا طبيا وشبه طبي، أي ما يعادل 38 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم (ابتدائي وثانوي وعالي) بـ803 منتدبا.

وتصدرت المانيا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خلال ذات الفترة من العام الجاري، ب570 منتدبا تليها كندا ب535 ثم المملكة العربية السعودية ب410 وفرنسا ب406.


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