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الكرة الطائرة - الدورة التاهيلية لاولمبياد باريس 2024 : المنتخب التونسي يختتم مشاركته بهزيمة سابعة على التوالي امام تركيا صفر-3

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اختتم المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو بهزيمة سابعة على التوالي صباح اليوم الاحد امام نظيره التركي بثلاثة اشواط نظيفة (25-13 و25-22 و29-27) وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب انهزموا في مبارياتهم الست السابقة امام سلوفينيا وصربيا واليابان وامريكا وفنلندا بنفس النتيجة (صفر-3) وامام مصر (2-3) 

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الفنلندي اليوم ايضا على نظيره المصري بنتيجة 3-2 (25-12 و20-25 و20-25 و25-22 و15-13) في حين يلاقي لاحقا المنتخب الياباني نظيره الامريكي. فيما تدور حاليا مباراة المنتخب السلوفيني ونظيره الصربي.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة الى الالعاب الاولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024.
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 الترتيب المؤقت :
المنتخب            ن      ل
الولايات المتحدة 18 6
اليابان 15 6
سلوفينيا 12 6
تركيا              11 7
صربيا 9 6
فنلندا 7 7
مصر 5 7
تونس 1 7


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