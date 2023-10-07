وقفة تضامنية لجبهة الخلاص مع المضربين عن الطعام في قضية "التأمر على أمن الدولة".. و تحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة

نفذ قياديون في جبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، عشية اليوم السبت، بساحة "مية الجريبي" وسط العاصمة، وقفة تضامنية مع الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مجددين مطالبتهم بإطلاق سراحهم.



وحذروا في كلمات ألقوها خلال هذه الوقفة التضامنية، من عواقب الاضراب عن الطعام الذي ينفذه عدد من الموقوفين في هذه القضية بالسجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة)، ولا سيما القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك، الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 26 سبتمبر الماضي.





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وقد شارك في هذه الوقفة التضامنية بالخصوص، رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وعماد الخميري الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة، ورئيس حزب "العمل والانجاز" عبد اللطيف المكي، وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين سمير ديلو، إضافة الى أفراد عائلات الموقوفين في القضية.



وكان رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، أعلن خلال ندوة صحفية عقدها يوم 29 سبتمبر الفارط، أنّ الجبهة ستنظم تحركات "احتجاجية وتضامنية" مع السياسي جوهر بن مبارك الموقوف في القضية المذكورة، ستبدأ الأسبوع القادم بوقفة تضامنية في العاصمة.



يشار الى أن الإيقافات في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" والتي انطلقت منذ فيفري الماضي، شملت سياسيين ورجال أعمال وموظّفين في الدّولة، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، منهم رضا بلحاج وجوهر بن مبارك، فضلا عن الناشط السياسي خيام التركي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.



من جهة أخرى، عبر المشاركون في الوقفة التضامنية، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الأبي في دفاعه عن حقوقه الشرعية المسلوبة، وعن ابتهاجهم بالعملية العسكرية النوعية التي نفذتها فجر اليوم المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة "حماس" على مواقع هامة للكيان المحتل، تحت مسمى "طوفان القدس"، وأسفرت عن تسجيل خسائر مادية وبشرية هامة في صفوف العدو المحتل.

