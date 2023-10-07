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رئيس الحكومة يشرف على اجتماع وزاري حول تحيين ميزانية الدولة 2023 ومشروعي ميزانية الدولة و قانون المالية 2024

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 19:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يومي الجمعة 06 أكتوبر والسبت 07 أكتوبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع وزاري حول تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء السبت

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغها ، أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تمهيدا لعرض هاتين الميزانيتين وقانون المالية لسنة 2024 على اجتماع مجلس الوزراء القادم، ثم إحالتها على مجلس نواب الشعب .


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