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بطولة بكين للماسترز: الروسية سامسونوفا تبلغ الدور النهائي على حساب الكازاخستانية ريباكينا

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 17:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بلغت الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 22 عالميا نهائي بطولة بكين للماسترز ذات الـ 1000 نقطة اثر فوزها اليوم السبت على الكازخستانية الينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7 - 6 و 6 - 3 .
وستلاقي ليودميلا سامسونوفا غدا الأحد في الدور النهائي البولونية ايغا شيانتيك المصنفة الثانية عالميا التي بلغت بدورها المباراة الختامية للبطولة اثر فوزها على الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و 6 - 3.


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