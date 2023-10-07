الرابطة المحترفة الثانية - حوار داخل الحوار بين "الابن "و "والده " في مباراة ترجي جرجيس ومستقبل قابس "

تفتتح غدا الأحد المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منافساتها للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 حيث تتطلع بعض فرق " الخبرة" للعودة من جديد الى مصاف النخبة، فيما تغذي اندية صاعدة طموحا في المراهنة على الصعود لأول مرة في تاريخها للرابطة المحترفة الأولى.



وتجري اليوم السبت مقابلات المجموعة الاولى اضافة الى لقاء متقدم لحساب الجولة الاولى ضمن المجموعة الثانية سيحتضنه ملعب مصطفى الدوري بميدون (جربة) بين امل جربة وهلال الشابة فيما تقام بقية مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية غدا الاحد





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وسيكون الترجي الجرجيسي صاحب كاس تونس لعام 2005 غدا الاحد امام اختبار هام من الناحية المعنوية في موسم يتزامن مع احتفالاته بعيد ميلاده التسعين ويسعى فيه الى العودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى عندما يستضيف على ميدانه بالمركب الرياضي بجرجيس غدا مستقبل قابس

وسيشهد اللقاء حوارا داخل الحوار بين "الاب "و"ابنه" حيث يلاقي "الابن" يونس راشد لاعب الترجي الجرجيسي والده منير راشد مدرب مستقبل قابس حاليا واللاعب السابق للترجي الجرجيسي والترجي التونسي سابقا .

ويذكر ان مدرب فريق مستقبل قابس منير راشد كان درب الترجي الجرجيسي في اكثر من مناسبة .



وينتظر ان يبلغ اللقاء مستوى عاليا من التنافس في دربي الجنوب الشرقي ويامل كل فريق ان يخرج منه بنقاط المباراة خاصة وان الفريقين عززا رصيدهما البشري بعدة انتدابات ما يوحي بحرص كل منهما على لعب ادوار متقدمة تحت اشراف مدربين لهما تجربة واسعة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية سواء بالنسبة لنوفل شبيل من جهة الترجي الجرجيسي او منير راشد من جانب مستقبل قابس

وفي المكنين ، يستقبل سبورتينغ المكنين على ميدانه أولمبيك سيدي بوزيد في مباراة صعبة على أبناء المدرب فاضل الشاوش خصوصا بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الودية الأربعة الأخيرة ضمن استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية، عكس أولمبيك سيدي بوزيد الذي يبدو على الورق أوفر حظا من مضيفه في كسب أولى النقاط الثلاث مع مدربه محمود الدريدي و عناصره القيمة الجديدة التي ستسعى الى تقديم الإضافة من أجل عودة الفريق الى الرابطة المحترفة الأولى



ومن ناحيته يستضيف الملعب القابسي فريق مستقبل الرجيش في مباراة يصعب فيها التكهن بالنتيجة سواء من ناحية "الستيدة" تحت قيادة المدرب عبد الرؤوف المرزوقي العازم مع كافة لاعبيه الى بعث روح الطمأنينة في نفوس جماهيرهم والدفع بالفريق نحو المراهنة على الصعود وذلك بعد 4 مواسم من نزول الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية، أو من ناحية مستقبل الرجيش تحت قيادة مدربه محمد عامر حيزم الباحث هو الآخر عن انطلاقة موفقة تنسي الأحباء خيبة الموسم الماضي بعد النتائج السلبية التي رافقت الفريق في الرابطة المحترفة الأولى بتحقيق انتصار وحيد و 3 تعادلات مقابل 10 هزائم حكمت على الفريق بالنزول الى الرابطة المحترفة الثانية من المرحلة الأولى

ويذكران بطولة الرابطة المحترفة الثانية ستقام هذا الموسم ضمن مجموعتين يصعد في نهايتها الفريق الاول من كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى فيما ينزل اصحاب المراتب 12 و13 من كل مجموعة الى رابطة الهواة مستوى أول.

