المنتخب التونسي يشارك من 10 الى 15 اكتوبر في كأس العالم للبيزبول 5 للشباب

يشارك المنتخب التونسي ضمن منافسات كأس العالم للبيزبول 5 للشباب التي تحتضنها العاصمة التركية انقرة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ووضعت القرعة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى جانب منتخبات الصين وكوبا وماليزيا وتركيا وزامبيا.



ويستهل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الاول يوم 10 اكتوبر بملاقاة ماليزيا (س 9 و30 دق) ثم يخوض يوم 11 اكتوبر مقابلتين الاولى امام زامبيا (س 13 و30 دق) والثانية امام كوبا (س 17). كما تخوض العناصر الوطنية يوم 12 اكتوبر مباراتين امام كل من الصين (س 13 و30 دق) وتركيا (س 17).



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ويتالف المنتخب التونسي من عائشة سعيدانة ومحمد ضياء السويهي وايلاف شيخ ورسلان وايلي وامان الله السويهي واميرة جبالي ومهيب بوغانمي وسارة زوالي.

