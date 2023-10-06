بطولة بيكين للماسترز: الكازاخستانية ريباكينا تبلغ الدور نصف النهائي على حساب البيلاروسية سابالينكا

بلغت الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالميا الدور نصف النهائي لبطولة بيكين للماسترز ذات الـ 1000 نقطة اثر فوزها اليوم الجمعة على البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 7-5 و6-2.



وستواجه الينا ريباكينا في المربع الذهبي الروسية الاخرى ليودميلا سامسونوفا المصنفة 22 عالميا التي بلغت نصف النهائي عقب فوزها على اللاتفية الينا أوستابينكو المصنفة 17 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-3 و6-2.

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