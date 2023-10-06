بطولة الصين المفتوحة لكرة المضرب... البولونية شفيونتيك تتأهل إلى نصف النهائي

باتت البولونية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا، أولى المتأهلات إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة في كرة المضرب بعدما قلبت تأخرها اليوم الجمعة أمام الفرنسية كارولين غارسيا إلى فوز 6-7 (8-10) و7-6 (7-5) و6-1
وستواجه البولونية الفائزة في المباراة التي ستجمع الأمريكية كوكو غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز واليونانية ماريا ساكّاري بطلة دورة غوادالاخارا المكسيكية.
وفي ربع النهائي أيضاً ، تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة، فيما تواجه اللاتفية يلينا أوستابنكو الروسية ليودميلا ساموسونفا.
وستواجه البولونية الفائزة في المباراة التي ستجمع الأمريكية كوكو غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز واليونانية ماريا ساكّاري بطلة دورة غوادالاخارا المكسيكية.
وفي ربع النهائي أيضاً ، تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة، فيما تواجه اللاتفية يلينا أوستابنكو الروسية ليودميلا ساموسونفا.
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