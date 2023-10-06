الرابطة الثانية : تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر :



المجموعة الأولى:

السبت 7 أكتوبر 2023



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية الحكم/ خليل الطرابلسي

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن الحكم / سفيان المنصري

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي الحكم / امين فقير

في ملعب حمدة العواني بالقيراون

الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل الحكم / خليل الجريء





الأحد 8 أكتوبر 2023

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة الحكم / فراس الفولي



في ملعب سليمان

النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية الحكم / احمد ناصفي





المجموعة الثانية : تعيين حكام الجولة الافتتاحية -



في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) المقررة يومي السبت و الاحد



المجموعة الثانية

السبت 7 اكتوبر

في ملعب مصطفى الدوري المعشب (ميدون)

الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي الحكم / حسني نا يلي



الاحد 8 اكتوبر



في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم / منتصر بلعربي



في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين الحكم / مروان خمري



في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم / محمد علي قروية



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش الحكم/ سيف الدين الورتاني



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس الحكم / بدر الدين عبد الحميد

مكارم المهدية (معفى)



