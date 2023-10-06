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الرابطة الثانية : تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 13:12 قراءة: 1 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر :
 
المجموعة الأولى:
السبت 7 أكتوبر 2023
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في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية الحكم/ خليل الطرابلسي
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن الحكم / سفيان المنصري
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي الحكم / امين فقير
في ملعب حمدة العواني بالقيراون
الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل الحكم / خليل الجريء


الأحد 8 أكتوبر 2023
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة الحكم / فراس الفولي

في ملعب سليمان
النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية الحكم / احمد ناصفي


  المجموعة الثانية : تعيين حكام الجولة الافتتاحية -

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) المقررة يومي السبت و الاحد

المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر
في ملعب مصطفى الدوري المعشب (ميدون)
الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي الحكم / حسني نا يلي

الاحد 8 اكتوبر

في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم / منتصر بلعربي

في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين الحكم / مروان خمري

في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم / محمد علي قروية

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش الحكم/ سيف الدين الورتاني

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس الحكم / بدر الدين عبد الحميد
مكارم المهدية (معفى)



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