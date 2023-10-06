الرابطة الثانية : تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر :
المجموعة الأولى:
السبت 7 أكتوبر 2023
المجموعة الأولى:
السبت 7 أكتوبر 2023
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية الحكم/ خليل الطرابلسي
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن الحكم / سفيان المنصري
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي الحكم / امين فقير
في ملعب حمدة العواني بالقيراون
الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل الحكم / خليل الجريء
الأحد 8 أكتوبر 2023
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة الحكم / فراس الفولي
في ملعب سليمان
النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية الحكم / احمد ناصفي
المجموعة الثانية : تعيين حكام الجولة الافتتاحية -
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) المقررة يومي السبت و الاحد
المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر
في ملعب مصطفى الدوري المعشب (ميدون)
الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي الحكم / حسني نا يلي
الاحد 8 اكتوبر
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم / منتصر بلعربي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين الحكم / مروان خمري
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم / محمد علي قروية
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش الحكم/ سيف الدين الورتاني
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس الحكم / بدر الدين عبد الحميد
مكارم المهدية (معفى)
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