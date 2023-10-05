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الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ستتأهل تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم 2030

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، اليوم الخميس، أن منتخبات الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ستتأهل تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم 2030 التي من المقرر أن تقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، ما يعني ضمان مشاركة ستة منتخبات في المونديال من بينها المنتخبات الثلاثة المضيفة.

وتستضيف الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي أول ثلاث مباريات في نهائيات 2030، في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول الذي أقيم في مونتيفيديو بالأوروغواي عام 1930، لتكون كأس العالم الأولى في التاريخ التي تقام مبارياتها في ثلاث قارات.
ومع الانتقال من 32 منتخبا مشاركا إلى 48 اعتبارا من مونديال 2026، ستكون ثلاثة مقاعد من أصل ستة لقارة أمريكا الجنوبية، محجوزة تلقائيا في كأس العالم 2030، ويمكن "لكونميبول" (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) الحصول على بطاقة إضافية عبر ملحق دولي.
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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أمس الأربعاء اعتماد مجلس الفيفا إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال .
وستكون المغرب ثاني بلد عربي ينظم نهائيات كأس العالم بعد قطر سنة 2022 وثاني بلد إفريقي يستضيف الحدث الكبير بعد جنوب إفريقيا عام 2010.



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