اريانة: تسلم وقتي لمشروع تنوير ملعب المختار بن رمضان لكرة القدم

تم يوم الاثنين التسلم الوقتي لمشروع تنوير الملعب البلدي لكرة القدم المختار بن رمضان بأريانة من قبل وزارة الشباب والرياضة في انتظار التسلم النهائي بعد التثبت من سلامة الأشغال ومطابقتها للصفقة.



وتبلغ كلفة تنوير الملعب 300 ألف دينار وفرتها وزارة الشباب والرياضة وهي تندرج في إطار أشغال تهيئة شاملة للملعب تتمثل في إعادة تعشيب الملعب الرئيسي لكرة القدم بالعشب الصناعي وملعبين فرعيين إضافة إلى أشغال التنوير باستعمال أضواء كاشفة مقتصدة الطاقة وتبليط محيط الملعب وتهيئة السور الخارج وصيانة حجرات الملابس باعتمادات مالية مخصصة من قبل بلدية أريانة قدرها مليون و 150 ألف دينار.

جدير بالذكر أن الملعب تم إنجازه سنة 1991 وكان يحمل اسم عزيز تاج وتبلغ طاقة استيعابه حوالي 3500 متفرج في حين يبلغ عدد المقاعد 500 مقعد وتمت أخر عملية تغيير للعشب قبل 15 سنة وليتجاوز بذلك مدة صلوحيته.



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وقد تم إطلاق اسم المرحوم المختار بن رمضان علي ملعب البلدي باريانة "عزيز تاج" خلال شهر ديسمبر 2021



