اهالي صانغو بجرجيس يحتجون على التواجد المتزايد للمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء بالمنطقة ويطالبون بترحيل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جرجيس

نفذ اليوم عدد من متساكني منطقة صانغو السياحية بجرجيس وقفة احتجاجية بسبب تزايد اعداد المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء بالمنطقة وانتشارهم بها مستغلين وجود مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتجمع امامه بالمئات الى جانب استغلالهم كل الفضاءات التي في طور البناء للاقامة بها واكتساح غابات الزياتين بما تسبب في تراكم للفضلات وفي حالة من التذمر لدى المتساكنين وفق تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين المشاركين في الوقفة لمكتب "وات" بمدنين .

واعتبر عبد الوهاب خنيسي احد ابناء منطقة صانغو والمفوض للحديث باسم الاهالي ان هذه الوضعية تفاقمت منذ شهر بسبب تزايد ملفت للمهاجرين من الافارقة جنوب الصحراء حيث تجمعوا امام مقر المفوضية المغلقة والتي لم يعد لها اي دور اداري بالمنطقة مشيرا الى انتشار هؤلاء المهاجرين في شكل مجموعات بكامل المنطقة وبمحيط مقر المفوضية ويعيشون في العراء وفي ظروف غير انسانية خلقت حالة من الفوضى ومن الخوف .

واضاف ان المنطقة السياحية صانغو فقدت وجهها ومشهدها الحقيقي الاقتصادي كوجهة سياحية لتتحول الى تجمع للمهاجرين في ظروف لاانسانية لا يقبلها التونسيون ولا تليق باخلاقهم ولا بالصحة معبرا عن الانزعاج من تخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دورها الحقيقي وترك المهاجرين في وضعية صعبة وهو ما يتطلب البحث عن فضاء لائق لاحتضانهم في انتظار ترحيلهم تفاديا لاية ردود فعل منهم .

وطالب المحتجون بترحيل المفوضية من جرجيس ونقل مقرها من صانغو وبالاتضطلا ع بدورها تجاه هذه المجموعات داعين الدولة التونسية للتحرك العاجل للضغط على هذه المنظمات التي دخلت بلادنا لاجل هذه المهمة ثم تنصلت من المسؤولية وذلك قبل التصعيد واعتماد اشكال اخرى وفق ما ورد في تصريحاتهم.



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شواهد كثيرة نقلها المحتجون عن معاناتهم بسبب وضعية انتشار المهاجرين بالمنطقة واكتساحهم الطرقات وغابات الزايتين والفضاءات المغلقة والبناءات التي في طور البناء وهو ما يلاحظه كل من يعبر من منطقة صانغو قلب المنطقة السياحية بجرجيس.

وكان اهالي صانغو قد وجهوا عريضة طالبوا فيها بترحيل المفوضية والاحاطة بالمهاجرين وايوائهم بفضاءات مناسبة حفظا لكرامتهم ولانسانيتهم في انتظار ترحيلهم مع الضغط على المنظمة الاممية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المجموعات التي لا يقبل اي انسان ان تعيش مثل هذه الاوضاع وفق الخنيسي المفوض للحديث باسم الاهالي .

ورفع المحتجون شعارات "لا للعنصرية نعم للسيادة الوطنية " و"اغلاق مكتب المفوضية مطلب شعبي"و"السياحة خط احمر".

وفي تصريح ل"وات" لاحد المهاجرين بين "ان تواجدهم امام مقر المفوضية جاء طلبا للمساعدة التي تخلت عنها وان اعدادهم في تزايد منذ شهر مؤكدا رفضهم لمثل هذه الوضعية وخاصة في ظل تخوفات الاهالي وعدم قبولهم بتواجدهم في هذه المنطقة رغم تقديمهم في المقابل المساعدات للمهاجرين من اكل وماء الا ان تواصل الوضعية ازعجتهم" وفق تعبيره .

شواهد كثيرة نقلها المحتجون عن معاناتهم بسبب وضعية انتشار المهاجرين بالمنطقة واكتساحهم الطرقات وغابات الزايتين والفضاءات المغلقة والبناءات التي في طور البناء وهو ما يلاحظه كل من يعبر من منطقة صانغو قلب المنطقة السياحية بجرجيس.وكان اهالي صانغو قد وجهوا عريضة طالبوا فيها بترحيل المفوضية والاحاطة بالمهاجرين وايوائهم بفضاءات مناسبة حفظا لكرامتهم ولانسانيتهم في انتظار ترحيلهم مع الضغط على المنظمة الاممية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المجموعات التي لا يقبل اي انسان ان تعيش مثل هذه الاوضاع وفق الخنيسي المفوض للحديث باسم الاهالي .ورفع المحتجون شعارات "لا للعنصرية نعم للسيادة الوطنية " و"اغلاق مكتب المفوضية مطلب شعبي"و"السياحة خط احمر".وفي تصريح ل"وات" لاحد المهاجرين بين "ان تواجدهم امام مقر المفوضية جاء طلبا للمساعدة التي تخلت عنها وان اعدادهم في تزايد منذ شهر مؤكدا رفضهم لمثل هذه الوضعية وخاصة في ظل تخوفات الاهالي وعدم قبولهم بتواجدهم في هذه المنطقة رغم تقديمهم في المقابل المساعدات للمهاجرين من اكل وماء الا ان تواصل الوضعية ازعجتهم" وفق تعبيره .