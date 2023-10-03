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قابس: الإعلان عن إطلاق حملة نظافة واسعة لمعالجة الوضع البيئي بعدد من مدن الجهة

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء، حول الوضع البيئي بالجهة، عن اطلاق حملة نظافة واسعة النطاق تشارك فيها مختلف من المصالح الجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة.

وبيّن مرابط أن هذه الحملة ستنطلق يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري بالمدخل الشمالي لمدينة قابس وستتواصل بشكل أسبوعي وستستهدف كل النقاط السوداء، مشيرا الى أن التجاوزات البيئية المسجّلة بالعديد من مدن الجهة لا يمكن ان تتواصل ومن حق المواطن العيش في محيط نظيف وسليم.
وشدد على ضرورة مقاومة كل الظواهر التي شوهت صورة مدينة قابس، ومن بينها بالخصوص الانتصاب الفوضوي، والاستحواذ على الأرصفة، والقاء الفضلات المنزلية وفواضل البناء بكل مكان.
...

يشار الى أن الوضع البيئي بعدد من مناطق ولاية قابس وخاصة منها دينة قابس قد أصبح محلّ انتقاد كبير من قبل المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني، حيث انتشرت بمدن هذه المنطقة المصبات العشوائية للفضلات بكل أنواعها وتفاقمت فيها ظاهرة الانتصاب والبناء الفوضويين والاستحواذ على الأرصفة.


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